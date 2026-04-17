Proseguono senza sosta le indagini sulla morte di Francesco Marcigliano, il 44enne deceduto nel violento incidente avvenuto nella serata di ieri nei pressi del mercato ortofrutticolo, al confine tra Sarno e San Valentino Torio.

Gli agenti della Polizia Municipale di Sarno hanno completato i rilievi planimetrici sul luogo dello scontro, avvenuto intorno alle 21:00 lungo una strada provinciale. L’attenzione degli inquirenti è ora concentrata sulla ricostruzione precisa della dinamica dell’impatto tra la Lancia Y e la moto su cui viaggiava la vittima.

Restano da chiarire diversi elementi: tra le ipotesi al vaglio vi sono una manovra azzardata, l’eccessiva velocità o una possibile distrazione. La Procura di Nocera Inferiore ha già acquisito i primi esiti degli esami tossicologici effettuati sulla conducente dell’auto, come previsto nei casi di omicidio stradale.

Il corpo dell’uomo si trova presso l’ospedale “Martiri del Villa Malta”, dove nelle prossime ore sarà conferito l’incarico per l’autopsia, passaggio necessario prima del rilascio del nulla osta per i funerali. Non si esclude anche una perizia tecnica sui veicoli coinvolti, attualmente sotto sequestro.

Intanto, a San Valentino Torio il dolore è profondo: Marcigliano, padre di due figli, era molto conosciuto e stimato. Il sindaco Michele Strianese ha annunciato il lutto cittadino nel giorno delle esequie e la sospensione di tutti gli eventi pubblici del weekend, con bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali.