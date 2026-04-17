Allerta a Vietri sul Mare per la diffusione di un messaggio di testo sospetto che invita i cittadini a “contattare i nostri uffici TARI”.

A chiarire la situazione è stato lo stesso Comune, che ha smentito qualsiasi comunicazione ufficiale via sms, parlando apertamente di un tentativo di truffa. Inoltre, il numero indicato nel messaggio risulta inesistente.

L’amministrazione invita i cittadini a prestare la massima attenzione: non bisogna rispondere al messaggio né richiamare il numero segnalato.

In caso di ricezione dell’sms, è consigliato segnalarlo immediatamente alle autorità competenti, contattando il numero unico di emergenza 112.

Redazione

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