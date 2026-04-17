Scafati vive la sua “questione” bullismo. Dopo l’allarme è stato lanciato dal dirigente scolastico della scuola media statale Martiri d’Ungheria Luisa Sicignano, il sindaco Aliberti , investito del problema, ha chiarito che, per risolvere davvero il fenomeno alla radice, non sono sufficienti dichiarazioni generali e di principio, ma occorre procedere con concrete denunce. L’amministrazione Aliberti, in più occasioni, anche attraverso l’istituzione di uno sportello anti bullismo, ha provveduto a realizzare attività di prevenzione...