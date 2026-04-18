Arrivano le prime sentenze nel caso dei cosiddetti “falsi residenti” ad Angri, un sistema illecito legato al pagamento delle tariffe cimiteriali. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha condannato tre cittadini e l’ex custode comunale del cimitero, con pene comprese tra uno e sette mesi di reclusione, tutte con sospensione condizionale.

L’inchiesta, sviluppata tra il 2017 e il 2019, ha fatto emergere un meccanismo fraudolento finalizzato ad aggirare i costi più elevati previsti per i non residenti. In particolare, per operazioni come inumazioni ed esumazioni, la tariffa ordinaria per chi non risiedeva ad Angri si aggirava intorno ai 900 euro. Attraverso false attestazioni di residenza dei defunti, gli imputati riuscivano invece a versare circa 218 euro, causando un danno economico alle casse comunali.

Il giudice ha riconosciuto responsabilità più gravi per l’ex custode, condannato a cinque mesi per truffa in relazione al suo ruolo nella gestione dei servizi cimiteriali. Gli altri imputati sono stati invece ritenuti colpevoli di falso ideologico, per aver prodotto documentazione non veritiera, come riportato da “Il Mattino“.

Il Comune di Angri, costituitosi parte civile, ha ottenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni. Non tutti gli indagati sono stati però condannati: per alcuni è arrivato il proscioglimento per insufficienza di prove.

Le difese hanno già annunciato ricorso in appello, mentre la sentenza rappresenta un primo passaggio giudiziario nella repressione degli illeciti emersi durante le indagini condotte dai Carabinieri.