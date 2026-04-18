Il Comune di Cava de’ Tirreni ha avviato la procedura per l’alienazione dell’ex mercato coperto di via Papa Giovanni XXIII. L’avviso pubblico, emanato dal settore Lavori Pubblici, Manutenzione e Patrimonio, dà attuazione agli atti approvati nelle scorse settimane, con cui l’immobile è stato inserito nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni.

Il complesso, realizzato direttamente dall’ente e in passato destinato a funzione pubblica, ha subito una modifica urbanistica: la destinazione è stata convertita a uso commerciale-terziario, con l’esplicito divieto di trasformazione in residenziale.

La struttura si sviluppa su tre livelli per una superficie complessiva di circa 3.280 metri quadrati. Il prezzo a base d’asta è fissato in 4,1 milioni di euro (oltre IVA). Attualmente l’edificio risulta solo parzialmente disponibile: ospita infatti un’attività commerciale al piano rialzato, un Centro Anziani al primo piano e alcuni uffici utilizzati dal Centro per l’Impiego e dagli Ispettori Ambientali.

L’amministrazione comunale provvederà a liberare gli spazi di propria competenza prima della stipula dell’atto di vendita, mentre eventuali occupazioni residue da parte di soggetti privati resteranno a carico dell’acquirente, come riporta “Il Mattino”.

Le offerte dovranno essere presentate entro il 27 aprile, mentre l’asta pubblica è fissata per il giorno successivo, 28 aprile, alle ore 10. L’aggiudicazione sarà provvisoria e potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.