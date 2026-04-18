La fortuna fa tappa a Sant’Antonio Abate, dove nell’ultimo concorso del Lotto di giovedì 16 aprile è stata registrata una vincita da 13.750 euro.

La giocata vincente è stata effettuata in una ricevitoria di via Roma, nel cuore del comune stabiese. Il fortunato giocatore ha centrato un terno e due ambi sulla ruota di Bari, trasformando una puntata ordinaria in un premio significativo.

Il risultato rientra nel bilancio diffuso da Agipronews, che evidenzia come la Campania sia tra le regioni più premiate dell’ultimo concorso, con vincite complessive superiori ai 122mila euro.

Tra gli altri colpi registrati sul territorio, spiccano i 67.500 euro vinti a Napoli, i 22.500 euro a Sessa Aurunca e i 18.250 euro a Saviano. A questi si aggiunge anche una vincita da 30mila euro al 10eLotto a Pontecagnano Faiano.

La notizia ha subito attirato curiosità tra i clienti abituali della ricevitoria abatese, tra commenti e speranze di replicare la stessa fortuna. A livello nazionale, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 7,1 milioni di euro, portando il totale delle vincite dall’inizio del 2026 a più di 416 milioni.