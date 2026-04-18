Notte di paura a Eboli, dove un’esplosione ha svegliato di soprassalto i residenti del rione Pescara. Intorno alle 4 del mattino, una bomba carta è stata fatta detonare in via don Giuseppe Diana, provocando danni all’ingresso di un appartamento e gettando nel panico l’intero stabile.

L’ordigno è stato collocato davanti alla porta di un’abitazione occupata da una donna e dai suoi figli, uno dei quali con gravi problemi di salute. L’esplosione ha causato danni strutturali e momenti di forte tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare eventuali criticità, mentre i sanitari hanno prestato assistenza ad alcuni residenti sotto shock.

I Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, quella di un possibile avvertimento legato ad ambienti criminali: nello stesso edificio risiederebbe infatti una persona con precedenti per reati legati allo spaccio di droga. Non si esclude, però, anche la pista dell’errore di persona.

Intanto cresce la rabbia tra gli abitanti della zona, che denunciano condizioni di degrado e scarsa sicurezza. “Siamo cittadini di serie C”, lamentano i residenti, evidenziando la mancanza di illuminazione e sistemi di videosorveglianza, elementi che complicano anche il lavoro investigativo dopo episodi di questo tipo, come riporta “La Città”.

L’episodio riaccende i riflettori su un quartiere che da tempo chiede maggiore attenzione e interventi concreti sul fronte della sicurezza.