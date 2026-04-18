La diffusione della fillossera in Europa nella seconda metà dell’Ottocento è tradizionalmente raccontata come un evento accidentale, legato all’importazione di barbatelle americane. Ma rileggere quella vicenda con uno sguardo più ampio solleva interrogativi che meritano attenzione.
Alcuni elementi storici sono noti: già nella prima metà dell’Ottocento, negli Stati Uniti si sviluppavano studi avanzati in ambito agronomico ed entomologico. Le osservazioni di Asa Fitch e, successivamente, le ricerche di Charles Valentine Riley contribuirono a chiarire la natura della fillossera e il suo ciclo biologico complesso.
Parallelamente, i tentativi di coltivare viti europee in America – tra cui quelli documentati da Thomas Jefferson – avevano già evidenziato difficoltà sistematiche, legate proprio alla presenza di agenti patogeni nel suolo.
Il passaggio cruciale avvenne negli anni Sessanta dell’Ottocento, quando le modalità di trasporto delle barbatelle cambiarono: dal sistema a secco si passò progressivamente a spedizioni con piante vive, spesso mantenute in condizioni di umidità. Una scelta tecnica che, secondo la storiografia consolidata, facilitò la sopravvivenza del parassita durante il viaggio verso l’Europa.
La prima identificazione documentata della fillossera sul continente europeo risale al 1863, mentre negli anni successivi il fenomeno si diffuse rapidamente, mettendo in crisi intere aree vitivinicole.
La risposta arrivò con l’introduzione dell’innesto su portinnesti americani, soluzione sostenuta da studiosi come Jules-Émile Planchon e dallo stesso Riley. Una scelta che, nel tempo, si impose come standard internazionale.
Tuttavia, è proprio su questa sequenza di eventi che si innestano alcune riflessioni critiche. Le asimmetrie scientifiche e tecnologiche tra Stati Uniti ed Europa, il ruolo delle reti accademiche e commerciali, nonché gli interessi economici legati alla ricostruzione dei vigneti, rappresentano fattori che alcuni osservatori ritengono meritevoli di ulteriore approfondimento.
Ad oggi, la comunità scientifica considera la crisi fillosserica un evento accidentale, seppur favorito da dinamiche commerciali e tecniche. Le ipotesi alternative – che suggeriscono forme di consapevolezza o strategie indirette – non trovano conferme documentali condivise, ma continuano ad alimentare il dibattito.