Tragedia nel cuore di Napoli. Un operaio di 46 anni, Ciro Mennella, originario di San Gennaro Vesuviano, ha perso la vita mentre era impegnato in lavori di ristrutturazione all’interno di una gioielleria in via dei Mille, nel quartiere Chiaia.

L’incidente si è verificato nel corso della mattinata, in una delle arterie più frequentate della città. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, l’uomo sarebbe caduto da una scala durante l’attività lavorativa. Non viene esclusa, tuttavia, l’ipotesi di un malore improvviso che potrebbe aver provocato la caduta.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale e i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. La dinamica dell’accaduto resta al momento al vaglio degli inquirenti: sarà l’autopsia, già disposta dall’autorità giudiziaria, a chiarire le cause del decesso e ad accertare eventuali responsabilità.

La notizia ha scosso profondamente la comunità di San Gennaro Vesuviano, che si è stretta attorno ai familiari della vittima. In segno di lutto, è stata annullata la manifestazione prevista in serata nell’ambito degli eventi dedicati alle eccellenze locali.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dura la presa di posizione della CGIL, con il segretario regionale Nicola Ricci che chiede chiarezza su condizioni operative, misure di prevenzione e tipologia contrattuale applicata.