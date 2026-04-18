Episodio di abbandono segnalato a Nocera Inferiore, dove una femmina di Pastore Maremmano sarebbe stata lasciata davanti al cancello del canile.
Secondo quanto denunciato dall’animalista Gianna Senatore, il cane sarebbe stato legato all’esterno della struttura e poi abbandonato da ignoti, che si sarebbero allontanati in auto.
Un gesto definito “vergognoso”, che riaccende l’attenzione sul fenomeno degli abbandoni, ancora diffuso nonostante le campagne di sensibilizzazione e le sanzioni previste dalla legge.