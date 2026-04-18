Il Comune di Nocera Superiore dice “no” al bullismo e aderisce ufficialmente alla campagna nazionale per il riconoscimento del fenomeno come reato. L’iniziativa riguarda la proposta di legge di iniziativa popolare “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto degli atti di bullismo”, depositata in Cassazione il 12 febbraio 2026.

L’obiettivo è rafforzare gli strumenti normativi e prevenire un fenomeno sempre più diffuso, coinvolgendo istituzioni, scuole e famiglie nella costruzione di una cultura fondata su rispetto e inclusione.

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: «Difendere i giovani è un dovere e nessuno deve restare solo davanti al bullismo. Questa raccolta firme dà voce a chi ha sofferto e costruisce tutele per il futuro».

Sulla stessa linea anche l’assessore all’Istruzione e Inclusione Raffaelina Ferrentino, che ha evidenziato il valore della proposta nel contesto del dibattito nazionale sulla tutela dei minori: «Il bullismo è una piaga che va affrontata con ogni strumento possibile, mantenendo alta l’attenzione e rafforzando la prevenzione».

I cittadini potranno aderire alla raccolta firme fino al 16 agosto 2026. La sottoscrizione è possibile sia online, attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia (accesso con SPID, CIE o CNS), sia recandosi presso gli uffici demografici comunali negli orari di apertura.