Attimi di tensione a Nocera Superiore, in via San Clemente, dove – secondo una segnalazione circolata sui social – due ragazzini in bicicletta avrebbero esploso colpi con pistole a piombini contro un’auto in transito.

Il veicolo sarebbe stato colpito mentre il conducente viaggiava con il finestrino abbassato, aumentando il rischio di conseguenze ben più gravi. A raccontare l’episodio è stato lo stesso automobilista, che ha condiviso lo sfogo online: “Fate attenzione, i genitori dove sono?”.

La dinamica dell’accaduto è ancora tutta da verificare e, al momento, non risultano conferme ufficiali da parte delle forze dell’ordine.

Intanto, tra i cittadini cresce la preoccupazione per un gesto ritenuto pericoloso e irresponsabile. In molti hanno invitato la vittima a presentare formale denuncia, affinché si possano avviare accertamenti e individuare eventuali responsabili.