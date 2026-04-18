Momenti di tensione nel tardo pomeriggio a Pagani, dove intorno alle 19:30 è stata segnalata una situazione sospetta in via De Gasperi, nei pressi di un istituto di credito e di un plesso scolastico.

Secondo le prime informazioni, quattro persone a bordo di un’auto – una Fiat Idea di colore rosso – avrebbero attirato l’attenzione per movimenti ritenuti anomali, facendo ipotizzare un possibile tentativo di azione criminale ai danni di un’altra persona, anch’essa di nazionalità straniera.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza locale e del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato accertamenti per chiarire l’accaduto e verificare eventuali responsabilità, come riportato da “Telenuova”.

Al momento la dinamica resta da confermare e non si escludono aggiornamenti nelle prossime ore.