Agiva con rapidità, confondendosi tra i visitatori e approfittando di attimi di distrazione. Questa volta però il piano non è andato a buon fine: un borseggiatore è stato arrestato in flagranza nei pressi della stazione di Villa dei Misteri, a Pompei.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo aveva appena messo a segno tre colpi consecutivi ai danni di turisti diretti agli Scavi archeologici di Pompei. Un’azione rapida e mirata: avvicinamento tra la folla, furto con destrezza e tentativo di allontanarsi sfruttando il flusso continuo di persone.

L’intervento degli agenti del commissariato locale, impegnati in servizi di controllo rafforzati, ha permesso di bloccarlo immediatamente e recuperare la refurtiva sottratta poco prima.

Non si tratta di un caso isolato. Nelle ultime settimane, infatti, la zona è stata teatro di episodi simili, con soggetti già noti alle forze dell’ordine tornati a colpire nonostante misure restrittive. Un fenomeno che preoccupa soprattutto per l’impatto sulla sicurezza percepita dai turisti.

Per questo motivo è stata ulteriormente intensificata la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più frequentate, in particolare tra la stazione e gli ingressi del sito archeologico, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi e garantire maggiore tutela ai visitatori.