Incidente stradale nella mattinata a Salerno, in via Salvatore Guariglia, dove un giovane pedone è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada.

Secondo una prima ricostruzione, una Lancia Ypsilon, guidata da un 25enne, avrebbe urtato un ragazzo di 21 anni per cause ancora in fase di accertamento.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza della Pubblica Assistenza VOPI, allertata dalla centrale operativa del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure al giovane, che ha riportato un trauma a un arto inferiore. Dopo essere stato immobilizzato, è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.