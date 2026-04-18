Sarno entra ufficialmente nel circuito degli European Universities Games 2026, in programma dal 18 luglio al 1º agosto. La città ospiterà le competizioni di calcio e basket, diventando uno dei poli sportivi della manifestazione.

Saranno coinvolti circa 4.000 partecipanti tra studenti-atleti e staff, provenienti da 40 Paesi europei e rappresentanti di circa 400 università. Le gare si svolgeranno in oltre 30 sedi distribuite sul territorio.

A Sarno, le partite si disputeranno allo Stadio Felice Squitieri e al Palafinamore, strutture ritenute idonee agli standard richiesti per un evento internazionale.

La presentazione ufficiale si è tenuta al Teatro Verdi, a pochi mesi dall’inizio dei giochi. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale: il sindaco Francesco Squillante ha sottolineato come la scelta sia il risultato di un percorso di valorizzazione delle infrastrutture sportive e di una strategia orientata ad attrarre eventi di rilievo europeo.

Per Sarno, l’inserimento nel programma rappresenta un’opportunità significativa non solo sul piano sportivo, ma anche in termini di visibilità e sviluppo per il territorio.