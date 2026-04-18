A Sarno prende forma un nuovo spazio pubblico dedicato agli animali domestici. È stato infatti approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un’area attrezzata destinata allo sgambamento dei cani, un intervento che punta a migliorare la qualità della vita urbana.

Il progetto prevede la creazione di uno spazio funzionale e accessibile, dotato di recinzioni di sicurezza, panchine, cestini portarifiuti, fontanelle e segnaletica dedicata. L’area sorgerà nella zona retrostante l’Ufficio del Giudice di Pace, senza modifiche sostanziali alla morfologia del terreno.

Oltre a offrire un luogo sicuro per gli animali, l’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione urbana, con l’obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e renderli più fruibili per la cittadinanza.

Il sindaco Francesco Squillante ha commentato l’approvazione sottolineando il valore dell’opera: «Il Dog Park rappresenta un impegno concreto del nostro programma. Vogliamo una città sempre più attenta al benessere degli animali e dei loro proprietari, ampliando gli spazi verdi e creando strutture adeguate per le attività motorie dei cani».

Con questo intervento, l’amministrazione punta a rendere Sarno sempre più “pet friendly”, rispondendo alle esigenze di una comunità in cui la presenza di animali domestici è in costante crescita.