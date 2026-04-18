Tragico ritrovamento nel pomeriggio di oggi a Scafati, dove una donna di circa 70 anni, che viveva da sola, è stata trovata senza vita nel proprio appartamento.

A far scattare l’allarme, intorno alle 15:30, è stato l’amministratore dello stabile, preoccupato per i cattivi odori provenienti dall’abitazione e per l’assenza di risposte ai tentativi di contatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie, hanno proceduto all’apertura della porta.

All’interno dell’appartamento è stato rinvenuto il corpo della donna, già in avanzato stato di decomposizione. Secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento, probabilmente tra domenica e lunedì, come riportato da “Agrotoday:.

Le autorità non escludono cause naturali, ma sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione le circostanze della morte. La salma è stata trasferita all’obitorio di Nocera Inferiore.

Le operazioni sono state temporaneamente sospese per consentire l’arrivo della figlia della donna, residente in Calabria, giunta sul posto prima della rimozione del corpo.