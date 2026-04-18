Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di ieri lungo la Strada Statale 19, in località Sant’Antuono a Polla, dove si è verificato un incidente tra un’auto e un autocarro provenienti da direzioni opposte.

L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo per la zona industriale. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti della vettura: a bordo viaggiavano cinque persone, tre delle quali – tra cui il conducente, una giovane donna e una bambina di pochi anni – sono rimaste ferite.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento dei feriti all’Ospedale Luigi Curto. Fortunatamente illeso, invece, il conducente del mezzo pesante.

Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.