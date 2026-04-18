Sono ore di apprensione nel Vesuviano, dove dalla scorsa notte sono in corso le ricerche di una persona scomparsa. L’uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è attivamente cercato dai carabinieri.

Le operazioni si concentrano tra Terzigno e Poggiomarino, con il coordinamento dei militari della compagnia di Torre Annunziata. Sul campo sono impegnati anche i vigili del fuoco e unità cinofile specializzate, a supporto delle attività di perlustrazione.

Secondo quanto trapela, sarebbero già state individuate alcune tracce ritenute utili dagli investigatori, ma sulla vicenda viene mantenuto il massimo riserbo.