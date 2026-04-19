Momenti di tensione ad Agropoli, dove un cittadino ha inscenato una protesta clamorosa davanti ai cancelli dell’ospedale locale per chiedere la riattivazione del Pronto Soccorso.
Protagonista dell’iniziativa è Antonio Corrado Mancino, che nella serata di ieri si è incatenato all’ingresso della struttura sanitaria, annunciando l’intenzione di proseguire il presidio ininterrottamente almeno fino alle 15:30 di oggi.
A quell’ora è previsto anche l’arrivo di un corteo cittadino in partenza da piazza della Repubblica, che si concluderà proprio davanti all’ospedale, a sostegno della richiesta di potenziamento dei servizi sanitari sul territorio.
Nel corso della protesta, Mancino ha rivolto un appello diretto alle istituzioni nazionali, chiamando in causa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Adesso basta, aprite l’ospedale».