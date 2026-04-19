Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che nelle scorse ore aveva fatto scattare l’allarme nel Cilento per la scomparsa di un uomo.

Protagonista è Francesco Marciano, residente ad Agropoli, di cui si erano improvvisamente perse le tracce, generando forte preoccupazione tra familiari e cittadini.

Immediatamente dopo la segnalazione, i Carabinieri hanno attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo anche la Prefettura. Le operazioni si sono concentrate tra Agropoli e Battipaglia, dove era stato localizzato l’ultimo segnale del cellulare.

Dopo ore di ricerche, la vicenda ha avuto un epilogo positivo: l’uomo è stato rintracciato e ha spiegato di essersi allontanato volontariamente, rassicurando tutti sulle proprie condizioni di salute.

Con il ritrovamento, sono state sospese le operazioni e ritirata la denuncia di scomparsa, mettendo fine a una situazione che aveva tenuto con il fiato sospeso l’intero territorio.