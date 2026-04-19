Avvistamenti sempre più frequenti ad Angri, dove negli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato la presenza di cinghiali nelle aree urbane e periferiche.

Secondo quanto riportato, si tratterebbe di un piccolo branco, probabilmente una femmina con i cuccioli al seguito, avvistato in più punti della città: da via Cimitero Vecchio a via Monte Taccaro, passando per via Ponte Aiello e via Casalanario, ai piedi dei Monti Lattari. Gli animali sarebbero soliti muoversi nelle ore notturne, rovistando tra i rifiuti e cercando cibo lungo le strade.

Nonostante la curiosità suscitata da foto e video circolati sui social, cresce la preoccupazione tra i residenti. La presenza di una madre con piccoli rende infatti gli incontri potenzialmente rischiosi, soprattutto in caso di avvicinamento involontario.

Dal Comando di Polizia Municipale, la comandante Anna Galasso ha fatto sapere di aver già attivato le procedure previste, coinvolgendo il servizio veterinario dell’ASL competente.

Secondo gli esperti, le incursioni sarebbero legate alla carenza di cibo nelle aree boschive, favorita da un inverno mite e da una stagione anticipata che avrebbe ridotto la disponibilità di risorse naturali nei Monti Lattari e nei Picentini. Da qui la discesa verso valle, dove i cinghiali trovano condizioni più favorevoli.

Il timore dei cittadini è che il fenomeno possa intensificarsi, come già accaduto in altre zone della regione, con possibili danni a colture e proprietà private. Intanto, l’invito resta alla prudenza e a segnalare eventuali avvistamenti alle autorità competenti.