Il calcio ha memoria corta, ma certe storie meritano di essere ricordate. Oggi il Barletta festeggia il ritorno in Serie C, ritrovando il calcio professionistico dopo anni difficili. Eppure, appena due stagioni fa, il copione era completamente diverso.
Nel campionato di Serie D di allora, il Barletta viveva uno dei momenti più complicati della sua storia recente. Sulla strada dei pugliesi si trovò l’Angri del presidente Niutta, impegnato in una stagione complicata ma chiusa con la salvezza conquistata ai playout contro il Gallipoli. Nonostante le difficoltà, i grigiorossi riuscirono comunque a lasciare il segno, infliggendo risultati pesanti proprio al Barletta.
Al“Novi”, l’Angri si impose per 1-0 grazie a una rete di Palmieri, risultato che condannò il Barletta alla retrocessione. Non fu un episodio isolato: anche all’andata, in Puglia, arrivò una sconfitta per i biancorossi, battuti 1-2 grazie alle reti di Schiavino e del giovane talento Simone Ascione. Due ko che contribuirono in modo decisivo alla retrocessione in Eccellenza.
Oggi lo scenario è completamente ribaltato. Il Barletta ha saputo ricostruire, ripartire e riconquistare sul campo la Serie C, mentre l’Angri si trova attualmente nel campionato di Eccellenza, lontano da quel palcoscenico che solo poco tempo fa vedeva protagonista.
Curioso anche il percorso dei singoli: Palmieri, autore del gol decisivo in quella sfida di due anni fa, oggi veste la maglia della Scafatese ed è tra i protagonisti di una nuova promozione in Serie C.