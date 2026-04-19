Cava de’ Tirreni si prepara a vivere un Primo Maggio all’insegna della musica e della partecipazione con il Cava Music Fest, evento che trasformerà il centro cittadino in un grande palcoscenico diffuso.

La manifestazione nasce come omaggio a Franco Troiano, punto di riferimento per la crescita musicale e culturale della città, e punta a diventare un appuntamento stabile capace di unire generazioni e linguaggi diversi.

Un festival che coinvolge tutta la città

Non solo location istituzionali: il festival si svilupperà tra piazze, vicoli e attività commerciali, creando un’esperienza immersiva. Tra i luoghi principali figurano Piazza Duomo, i Giardini di Palazzo San Giovanni e Piazza Passaro, dove sono previste anche iniziative dedicate alle famiglie.

L’evento coinvolge associazioni, istituzioni e operatori economici locali, in una sinergia che mira a valorizzare il territorio e rafforzare il senso di comunità.

Spazio ai giovani artisti

Ampio spazio sarà riservato alla scena emergente, con esibizioni live che affiancheranno nuovi talenti a nomi già affermati. La giornata prenderà il via con dj set e momenti di intrattenimento, per poi entrare nel vivo con i concerti sul main stage.

Cultura e sviluppo

Il Cava Music Fest si inserisce in una visione più ampia di rilancio culturale della città, dove eventi di questo tipo diventano strumenti di crescita sociale ed economica. In questo percorso si colloca anche la candidatura di Cava de’ Tirreni a Capitale Italiana della Cultura 2030.

Uno sguardo avanti

L’obiettivo degli organizzatori è trasformare il festival in una rassegna sempre più strutturata e riconoscibile, capace di crescere nel tempo e attrarre pubblico da fuori città.