Si è risvegliata tra dolore e incredulità la comunità di Matierno per la prematura scomparsa di Fabio Iavarone, 25 anni, rinvenuto senza vita nella sua abitazione nella mattinata di domenica.

Il giovane si era coricato regolarmente la sera precedente, ma non si è più svegliato. A fare la drammatica scoperta sono stati i familiari al mattino. Un episodio improvviso che ha scosso profondamente amici, parenti e residenti del quartiere, lasciando tutti senza parole.

Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a fare luce su quanto accaduto durante la notte.

Nel frattempo, a Matierno domina un clima di silenzio e commozione per una vita spezzata troppo presto.

L’ultimo saluto

I funerali del giovane si terranno lunedì 20 aprile alle ore 9:30 presso la chiesa della Madonna di Lourdes, dove la comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto e stringersi attorno alla famiglia colpita dal lutto.