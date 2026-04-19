Entrano nel vivo a Nocera Inferiore i preparativi per i festeggiamenti dedicati a Santa Rita e a Maria Santissima delle Grazie nel quartiere Casolla.

Mercoledì 22 aprile è in programma la tradizionale “alzata del quadro”, rito simbolico che segna l’inizio del percorso di avvicinamento alla celebrazione della Santa dei casi impossibili. L’appuntamento seguirà la messa delle ore 18:30 presso la Chiesa di San Simone e Giuda.

Al termine della funzione religiosa partirà un corteo guidato dal parroco don Carmine Vitolo, che attraverserà le strade del quartiere con cinque momenti di preghiera e benedizione delle effigi nelle diverse contrade del rione.

La cerimonia si concluderà in piazzetta Giuseppe Lepre, dove si terrà l’alzata del quadro principale e la benedizione finale.

«Invito tutti i fedeli a partecipare – ha dichiarato don Vitolo – a questo momento di preparazione e comunità, in attesa di accogliere Santa Rita e Maria Santissima delle Grazie nelle strade della nostra parrocchia».