Il Comune di Nocera Superiore ha avviato ufficialmente la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che punta a introdurre il reato specifico di bullismo nell’ordinamento italiano.

L’iniziativa, con scadenza fissata al 16 agosto 2026, si basa sul testo “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto degli atti di bullismo”, depositato in Cassazione lo scorso 12 febbraio. L’obiettivo è colmare l’attuale vuoto normativo e rafforzare gli strumenti di prevenzione e tutela, soprattutto in ambito scolastico.

Le dichiarazioni

Il sindaco Gennaro D’Acunzi ha sottolineato l’importanza di un intervento deciso: «Nessuno deve restare solo. Il bullismo va riconosciuto per quello che è, e chi lo pratica deve rispondere delle proprie azioni».

Sulla stessa linea l’assessore all’Istruzione Raffaelina Ferrentino, che ha definito il fenomeno «una piaga legata al disagio giovanile, da contrastare con ogni strumento per garantire maggiore tutela ai minori».

Come aderire

I cittadini possono partecipare alla raccolta firme in due modalità:

recandosi presso l’Ufficio demo-anagrafico del Comune negli orari di apertura;

oppure online, attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia, utilizzando SPID, CIE o CNS.