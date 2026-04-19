Il presente del calcio nell’Agro nocerino-sarnese continua a essere segnato da interrogativi pesanti, soprattutto per realtà storiche come Paganese e Nocerina, alle prese con difficoltà che vanno ben oltre il rettangolo di gioco.

Paganese, tra ambizioni e nodi societari

In casa Paganese, l’aspetto sportivo passa quasi in secondo piano rispetto alle questioni legate al futuro del club. Dopo una stagione che non ha rispettato le aspettative, la permanenza in Serie D pesa su una piazza abituata ad altri palcoscenici.

A preoccupare maggiormente è la situazione economica e gestionale, con il tema dei debiti che resta centrale. Le voci che si rincorrono in città alimentano speranze e timori, ma senza certezze concrete. In questo clima, la tifoseria continua a chiedere trasparenza e un progetto chiaro, capace di riportare entusiasmo e credibilità.

Eppure, nonostante le delusioni, il legame tra squadra e sostenitori resta forte: ogni domenica, in casa o in trasferta, il sostegno non manca mai, segno di un attaccamento che va oltre i risultati.

Nocerina, clima teso e futuro da scrivere

Situazione altrettanto delicata per la Nocerina, reduce da un’altra stagione al di sotto delle aspettative. Qui il problema principale è rappresentato dall’incertezza societaria, che continua a pesare sull’intero ambiente.

Le trattative per un possibile passaggio di proprietà non si sono concretizzate, compresa quella che vedeva vicino un imprenditore interessato all’acquisizione del club. Il risultato è un clima di sfiducia crescente, alimentato anche da risultati sportivi poco convincenti.

La reazione della tifoseria è stata netta: proteste, distacco dal progetto e, in alcuni casi, la decisione di disertare le partite casalinghe. Un segnale forte, che evidenzia la distanza tra società e ambiente.