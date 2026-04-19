Nei primi 100 giorni e cautela sul referendum, Nitto richiama alla complessità della questione

Servizi immediati e approccio prudente

Pagani. La “zona contesa” torna al centro del dibattito politico in vista delle elezioni comunali, e il candidato sindaco Davide Nitto sceglie una linea netta: meno slogan, più prudenza amministrativa. “La nostra proposta per la zona contesa sarà una priorità assoluta nei primi 100 giorni di amministrazione. Il primo passo sarà innalzare i servizi al cittadino a livelli adeguati, intervenendo su una situazione che oggi presenta evidenti criticità”, dice Nitto, indicando un approccio operativo che parte dai bisogni immediati dei residenti. Un’impostazione che sposta l’attenzione dalla soluzione definitiva del contenzioso alla gestione concreta del quotidiano, riconoscendo implicitamente le difficoltà strutturali che caratterizzano l’area.

Il nodo normativo e l’ipotesi referendum

Entrando nel merito delle possibili soluzioni, Nitto non esclude la via referendaria, ma ne ridimensiona subito la portata, richiamando la complessità giuridica della vicenda. “Successivamente, metteremo in campo tutte le strategie consentite dalle normative vigenti. Tra queste, esiste anche la possibilità di ricorrere a un referendum. Tuttavia, voglio essere estremamente chiaro: parliamo di una questione complessa, aperta da decenni e recentemente segnata dalle pronunce del TAR e del Consiglio di Stato”.

Un passaggio che segna una distanza evidente da chi, nel dibattito politico locale, continua a proporre soluzioni rapide. “Invito tutti i cittadini della zona contesa a diffidare da chi promette soluzioni facili o immediate”, aggiunge, rivendicando una conoscenza diretta del dossier anche per il lavoro svolto in Regione Campania a tutela dei residenti di Sant’Egidio del Monte Albino.

Realismo politico e le incognite operative

Il tono di quanto detto da Nitto appare coerente con una strategia comunicativa improntata al realismo. “Io non offro ricette magiche e non mi permetterei mai di prendere in giro i cittadini. Prometto invece il massimo impegno, il rispetto rigoroso delle regole e la ferma volontà di garantire servizi adeguati”, sottolinea Nitto.

Sulla questione referendaria, Nitto avalla ulteriori elementi di cautela: “Non escludo la via referendaria, ma dovranno esserci le condizioni ideali per far trionfare la democrazia. Sarà fondamentale individuare con precisione sia le aree chiamate al voto sia l’oggetto del quesito, circoscrivendo in modo puntuale l’area del contendere”. Una linea è stata tracciata.

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