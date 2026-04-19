Cresce l’attesa a Pompei per la visita di Papa Leone XIV, prevista per l’8 maggio, data simbolica in cui il Pontefice celebrerà il primo anno di pontificato proprio nella città mariana.

La macchina organizzativa è già pienamente operativa e l’interesse dei fedeli si è fatto sentire fin da subito: i biglietti nominativi per partecipare agli eventi sono andati esauriti in tempi rapidissimi.

Percorso e sicurezza

Particolare attenzione è stata riservata al piano sicurezza. Le strade interessate dal passaggio del Papa saranno sottoposte a controlli rigorosi, con un imponente dispiegamento di forze dell’ordine.

Il Pontefice percorrerà un lungo tragitto in papamobile, con partenza da piazzale San Giovanni XXIII e passaggio lungo via Roma, via San Michele, piazza Schettini e piazza Bartolo Longo, fino a raggiungere il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei, attraversando anche l’incrocio con via Lepanto.

Un anniversario simbolico

La visita assume un valore ancora più significativo perché coincide con il 150° anniversario della posa della prima pietra del Santuario, avvenuta l’8 maggio 1876 alla presenza di Bartolo Longo.

Un appuntamento che unisce fede, storia e identità, destinato a richiamare migliaia di persone e a porre ancora una volta Pompei al centro dell’attenzione religiosa internazionale.