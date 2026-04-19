L’Amministrazione Comunale di Nocera Inferiore ha convocato una conferenza stampa per la presentazione del Protocollo d’Intesa relativo al collegamento dei sistemi di videosorveglianza tra enti istituzionali.

L’accordo prevede l’integrazione tra la centrale operativa della Polizia Locale e il Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino, con l’obiettivo di rafforzare il controllo del territorio e migliorare il coordinamento nelle attività di prevenzione e sicurezza.

All’incontro prenderanno parte il sindaco Paolo De Maio e il questore di Salerno Giancarlo Conticchio.

La conferenza è in programma per martedì 21 aprile alle ore 16:00 presso l’Aula Consiliare del Comune.