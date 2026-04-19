Incidente stradale questa mattina nel quartiere Sant’Eustachio, a Salerno, dove un automobilista ha perso il controllo della propria vettura andando a schiantarsi contro un albero a margine della carreggiata.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato all’improvvisa perdita di controllo del mezzo. L’impatto è stato violento e ha causato diverse ferite al conducente.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure all’uomo prima di trasportarlo in ambulanza presso l’ospedale Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona per ulteriori accertamenti e cure.

Le autorità stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.