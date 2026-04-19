Colpo esterno della Scafatese che espugna lo stadio “Riccardo Caporuscio” battendo l’Anzio Calcio per 1-0 nella 32ª giornata del campionato di Serie D, girone G. Una gara equilibrata e a tratti bloccata, risolta solo negli ultimi minuti grazie a una giocata decisiva.
Primo tempo senza sussulti
La prima frazione scorre senza grandi emozioni, con poche occasioni da entrambe le parti. Le difese prevalgono sugli attacchi e i portieri restano sostanzialmente inoperosi, fatta eccezione per qualche tentativo dalla distanza che non impensierisce più di tanto.
Ripresa più vivace, ma regna l’equilibrio
Nella seconda metà di gara cresce l’intensità. I padroni di casa provano a rendersi pericolosi, trovando però sulla loro strada un attento Leonardo, decisivo in più occasioni nel respingere le conclusioni avversarie. Proteste dell’Anzio al 66’ per un contatto in area, ma l’arbitro lascia proseguire.
Il lampo decisivo
Quando la partita sembra destinata allo 0-0, arriva l’episodio che cambia tutto: all’86’ Palmieri, entrato da poco, sfrutta uno spazio sulla destra e lascia partire un destro potente che non lascia scampo a Stancampiano. È il gol che decide l’incontro.
Tre punti pesanti per i gialloblù
Dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio: la Scafatese porta a casa un successo importante, confermando solidità e continuità. Prossimo impegno in casa contro la Palmese, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva.