Ampia partecipazione al corteo organizzato ad Agropoli per chiedere il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. In strada cittadini di tutte le età, affiancati da amministratori locali, sindaci del comprensorio cilentano e rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali.

Al centro della mobilitazione, la richiesta chiara di garantire il diritto alla salute per l’intera area, con particolare attenzione alla riattivazione di un pronto soccorso efficiente e operativo. Una necessità ritenuta non più rinviabile, soprattutto in un territorio caratterizzato da un’elevata presenza di residenti e flussi turistici.

A ribadirlo è stato il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, che ha sottolineato come il presidio ospedaliero debba tornare a offrire risposte tempestive in caso di emergenza. Il primo cittadino ha richiamato anche la precedente mobilitazione dello scorso agosto, evidenziando la continuità di una battaglia che coinvolge l’intero territorio.

La richiesta, rivolta alla Regione Campania, è quella di interventi concreti e immediati. L’attenzione è ora puntata sulle decisioni che arriveranno nei prossimi mesi, considerate decisive per il futuro dell’assistenza sanitaria locale.