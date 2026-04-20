La città di Angri si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la festa in onore di San Giovanni Battista, simbolo di devozione e identità per l’intera comunità.
Dal 27 al 30 giugno 2026, le strade si animeranno con celebrazioni religiose, momenti di aggregazione e tradizioni che da sempre coinvolgono cittadini di tutte le età. Un evento capace di unire fede ed emozioni, rinnovando un legame profondo con la storia locale.
Nei giorni della festa, il programma prevede funzioni liturgiche, processioni e iniziative che trasformeranno Angri in un punto di riferimento per i fedeli e per quanti vorranno partecipare a un momento di forte valore spirituale e culturale.