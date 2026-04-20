Per la frana di Sarno del 1998 la Corte di Cassazione ha ratificato la sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva condannato l'ex...

E’ caduto da un immobile a Striano, mentre era intento ad eseguire lavori di sistemazione sul tetto. Versa ora in gravi condizioni un giovane 20enne di Sarno, ora ricoverato in coma farmacologico presso l’Ospedale di Nocera Inferiore. Ricoverato in condizioni critiche per un ematoma al cervello, i sanitari lo hanno prontamente operato, per tentare di ridurre l’emorragia, ma la prognosi resta riservata. Secondo una prima fattibile ricostruzione il giovane sarebbe da un’altezza di circa 11 metri, mentre era intento a montare delle lamiere...