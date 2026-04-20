Incidente nel pomeriggio di ieri a Battipaglia, lungo la Statale 18, nei pressi della zona di San Luca, dove si è verificato un tamponamento che ha coinvolto più veicoli.

Ad avere la peggio una donna e la sua bambina di appena tre anni, che viaggiavano a bordo di una delle auto coinvolte. La piccola ha riportato un trauma cranico non commotivo, mentre la madre ha subito traumi al tratto cervicale e al bacino.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure e disposto il trasferimento delle due ferite presso l’ospedale di Battipaglia per ulteriori accertamenti.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.