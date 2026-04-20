Nuova segnalazione di tentata truffa a Boscoreale, dove un automobilista ha raccontato di essere stato preso di mira con una tecnica ormai nota.

Secondo quanto riferito, l’episodio si sarebbe verificato nei pressi della zona di Boccialmauro. Dopo aver avvertito un colpo allo specchietto – probabilmente causato da un oggetto lanciato, come una pallina – la vittima sarebbe stata inseguita da un’auto scura, descritta come un’Alfa Romeo.

I malintenzionati avrebbero tentato di costringere il conducente a fermarsi, sostenendo che fosse responsabile del danneggiamento del loro veicolo. Una volta sceso, l’automobilista si è però insospettito notando incongruenze nel racconto e ha deciso di rientrare rapidamente in auto, simulando una telefonata: a quel punto i presunti truffatori si sono allontanati.

La tecnica, già segnalata in altri casi, consiste nel simulare un urto per indurre la vittima a fermarsi e chiedere un risarcimento immediato o, in alcuni casi, tentare un furto.

Situazioni analoghe sarebbero avvenute anche in via Passanti, segno che il fenomeno potrebbe essere in espansione nella zona. L’invito è alla massima prudenza: in caso di sospetti, evitare di fermarsi in luoghi isolati e contattare immediatamente le forze dell’ordine.