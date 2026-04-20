Un piccolo capolavoro che riproduce uno dei luoghi più iconici al mondo. A Capri, dopo l’inaugurazione dello scorso weekend, è visitabile ogni giorno nella sala consiliare una fedele ricostruzione in mattoncini Lego della celebre Piazzetta.
L’opera, realizzata dal gruppo “Brickanti – Mattoncini al Sud”, è composta da circa 14mila pezzi e riproduce in scala ogni dettaglio dello storico salotto dell’isola, comprese le figure dei passanti. L’iniziativa rientra nell’evento “Costruiamo Capri”, promosso in collaborazione con l’associazione Arcadia e con il patrocinio del Comune.
Un’attrazione che unisce creatività e identità territoriale, attirando curiosi e appassionati, soprattutto in vista della stagione turistica ormai alle porte.
Nel frattempo, sull’isola entrano in vigore anche nuove disposizioni per la gestione del traffico. Da oggi, infatti, è attivo il divieto di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto merci nelle ore diurne, dalle 9:30 alle 17:30, misura valida fino al prossimo 2 ottobre. L’obiettivo è alleggerire la viabilità durante i mesi di maggiore afflusso.
Per garantire comunque i rifornimenti, è stato attivato un collegamento marittimo notturno gestito dalla Caremar, con corse dedicate al trasporto merci tra Napoli e Capri nelle ore notturne.
Restano previste alcune deroghe, soprattutto per i residenti e per il trasporto di beni alimentari e deperibili, ma il nuovo piano punta a rendere più fluida la mobilità sull’isola senza compromettere i servizi essenziali.