Una storia di paura, speranza e rinascita che oggi si trasforma in gioia. La piccola Teresa, originaria di Casal Velino, sta finalmente per tornare a casa dopo un lungo periodo trascorso in ospedale per affrontare un delicato intervento al cuore.

La bambina è stata seguita presso l’Ospedale Monaldi, dove ha subito un’operazione complessa per correggere una cardiopatia congenita. Mesi difficili, vissuti tra apprensione e speranza, ma affrontati con grande forza dalla piccola e dalla sua famiglia.

Al suo fianco, sempre presente, la mamma Veronica, punto di riferimento costante durante tutto il percorso. Un sostegno fondamentale che ha accompagnato Teresa in ogni fase, trasformando la paura in determinazione.

Intorno a loro si è stretta anche l’intera comunità cilentana, che non ha fatto mancare affetto e vicinanza. Messaggi, iniziative e momenti di preghiera hanno contribuito a creare una vera rete di solidarietà.

Ora è tempo di guardare avanti. Per celebrare il ritorno della bambina è stato organizzato un momento di festa aperto a tutti: l’appuntamento è fissato a Velina, nei locali della Chiesa di Sant’Antonio di Padova, dove amici e cittadini potranno accoglierla e condividere la gioia di questo nuovo inizio.