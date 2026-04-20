La delicata vicenda legata alla morte di Cristina Pagliarulo torna al centro dell’attenzione mediatica nazionale. A rilanciarla è stata la trasmissione Fuori dal coro, condotta da Mario Giordano su Rete 4.

Al centro del dibattito, la presunta denuncia presentata dall’ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nei confronti di Giovanna, madre di Cristina Pagliarulo, la 41enne di Giffoni Valle Piana deceduta dopo aver trascorso circa 48 ore su una barella del pronto soccorso dell’Ospedale Ruggi di Salerno.

La morte della donna è oggetto di un’inchiesta giudiziaria volta ad accertare eventuali responsabilità nella gestione sanitaria del caso. Negli ultimi mesi, la madre della vittima ha più volte cercato un confronto diretto con De Luca, chiedendo chiarimenti e giustizia per quanto accaduto.

In alcune circostanze, questi tentativi si sarebbero trasformati in momenti di forte tensione durante eventi pubblici, con contestazioni rivolte all’ex governatore. Secondo quanto emerso, proprio queste ripetute iniziative avrebbero portato alla decisione di presentare una denuncia per presunte condotte riconducibili allo stalking.