Si chiama Adam, ha 44 anni ed è originario del Burkina Faso: è lui il protagonista di un gesto coraggioso avvenuto nei giorni scorsi a Casoria.

L’uomo, regolarmente impiegato presso un’attività commerciale, è intervenuto per fermare il furto di uno scooter nel parcheggio del centro Dodecà, in via Padula. I malviventi, entrati in azione in pieno giorno, sono stati affrontati direttamente dal 44enne, che non ha esitato a mettersi in pericolo pur di impedire il colpo.

Grazie al suo intervento, il mezzo – appartenente a un dipendente del negozio – è stato salvato. Un gesto definito da molti come un vero atto di eroismo civile, che ha suscitato apprezzamento tra i presenti e nella comunità locale.

Nei giorni successivi, gli agenti del reparto “Falchi” della polizia di Napoli, sono riusciti a rintracciare e arrestare i due responsabili.