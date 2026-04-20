Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che aveva tenuto con il fiato sospeso Cava de’ Tirreni. Giovanna Oliva, la 47enne scomparsa dalla scorsa notte, è stata ritrovata ed è in buone condizioni di salute.

La notizia del ritrovamento ha posto fine a ore di apprensione, durante le quali si era attivata una vera e propria macchina delle ricerche. Le forze dell’ordine hanno operato fin dalle prime ore del mattino, affiancate da volontari e associazioni del territorio.

Determinante si è rivelata anche la mobilitazione sui social, dove la diffusione della foto e delle informazioni della donna ha permesso di creare una rete capillare di segnalazioni e attenzione. Un contributo fondamentale che ha accelerato le operazioni.

A confermare il ritrovamento è stata anche la Croce Rossa Italiana, che ha voluto ringraziare la cittadinanza per la collaborazione: un esempio concreto di come la sinergia tra istituzioni e comunità possa fare la differenza nei momenti più delicati.