Si va verso una ricomposizione del centrodestra nei comuni campani chiamati al voto, con l’obiettivo di presentarsi uniti già dal primo turno. L’intesa, maturata nel corso di un confronto tra i vertici regionali dei principali partiti della coalizione, riguarda in primo luogo i capoluoghi di provincia, a partire da Avellino e Salerno, dove sono già stati individuati i nomi dei candidati sindaco.

Il tavolo, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati, si è svolto in un clima definito collaborativo. Alla base dell’accordo, la volontà condivisa di affrontare le prossime amministrative con una linea comune, evitando divisioni che potrebbero indebolire la coalizione.

Nel dettaglio, Forza Italia avrà un ruolo centrale nell’indicazione del candidato sindaco di Napoli e nella gestione di alcune municipalità, mentre le altre forze politiche saranno coinvolte nella guida di ulteriori territori strategici, tra cui Caserta e Benevento. Un equilibrio costruito anche alla luce dei risultati ottenuti nelle ultime regionali.

A sottolineare il valore politico dell’intesa è stato il deputato Pino Bicchielli, che ha evidenziato come l’unità rappresenti una condizione imprescindibile per rendere il centrodestra competitivo e credibile agli occhi degli elettori. Secondo l’esponente azzurro, il percorso intrapreso va nella direzione giusta, consolidando una strategia già delineata nelle scorse settimane.

Il clima interno alla coalizione appare dunque in miglioramento, con segnali di distensione e una maggiore disponibilità al confronto. Un passaggio ritenuto fondamentale per costruire una proposta politica solida, non solo in vista delle amministrative, ma anche dei futuri appuntamenti elettorali a livello nazionale.

Ora l’attenzione si sposta sui territori, dove si dovrà tradurre l’accordo politico in scelte operative concrete. L’obiettivo dichiarato resta quello di rafforzare la presenza del centrodestra in Campania, puntando su una linea condivisa e su candidature capaci di rappresentare al meglio le diverse realtà locali.