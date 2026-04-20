Si fa sempre più nitido il profilo del gruppo che ha messo a segno il clamoroso colpo alla filiale del Credit Agricole in piazza Medaglie d’Oro, a Napoli. Gli investigatori ritengono che dietro l’azione ci sia una squadra altamente specializzata, composta da almeno cinque persone, con competenze specifiche nei lavori nel sottosuolo.

Il piano, studiato nei minimi dettagli, richiama le tecniche già viste in altri colpi simili: accesso attraverso cunicoli fognari, utilizzo di attrezzature professionali e una perfetta conoscenza della struttura interna dell’istituto di credito. Tra gli elementi emersi, anche la manomissione di alcuni tombini nelle vicinanze della banca, probabilmente sigillati per ostacolare un eventuale intervento rapido delle forze dell’ordine.

Gli inquirenti stanno passando al vaglio i nomi di soggetti già noti per precedenti legati a rapine con modalità analoghe, non solo in Campania. Al centro degli accertamenti anche il materiale recuperato nel sottosuolo: un mini-generatore e diversi strumenti da scasso, ora oggetto di analisi tecniche.

Uno degli aspetti chiave dell’indagine riguarda la disposizione delle cassette di sicurezza all’interno del caveau. Secondo quanto emerso, una parte di esse – in particolare quelle trasferite negli ultimi anni da un’altra filiale – sarebbe stata collocata in una zona meno protetta e più esposta. Una condizione che potrebbe aver facilitato l’azione dei banditi, evidentemente a conoscenza di questa vulnerabilità.

Si stima che siano circa 120 le cassette forzate, ma il numero è destinato a crescere con il passare delle ore, man mano che i clienti verificano eventuali ammanchi. Al momento, diverse decine di correntisti hanno già denunciato il furto del contenuto, ma la cifra complessiva del bottino resta ancora incerta.

Un ulteriore elemento investigativo riguarda il registro degli accessi al caveau: gli inquirenti stanno valutando la possibilità di acquisirlo per individuare eventuali movimenti sospetti nei giorni precedenti al colpo.

Nel frattempo, la filiale si prepara a riaprire, mentre cresce l’attesa per gli sviluppi di un’indagine che potrebbe portare presto all’identificazione dei responsabili di uno dei colpi più audaci degli ultimi anni.