Torna a preoccupare nel territorio della provincia di Salerno la cosiddetta “truffa delle gomme bucate”, una tecnica sempre più diffusa e mirata. L’ultimo episodio si è verificato nei pressi di un supermercato, dove a farne le spese è stato un residente di Cava de’ Tirreni.

Il meccanismo è ormai collaudato: i malintenzionati forano uno pneumatico dell’auto parcheggiata, costringendo il proprietario a fermarsi e a concentrarsi sulla sostituzione della ruota. È proprio in quel momento di distrazione che entrano in azione, riuscendo a introdursi nel veicolo per sottrarre oggetti personali.

Secondo il racconto della vittima, pubblicato sui social, il gesto non sarebbe affatto casuale ma parte di una strategia ben studiata. Durante l’intervento sulla gomma, ignoti sono riusciti a rubare un borsello contenente documenti e altri effetti personali.

Un modus operandi già segnalato anche in altri comuni limitrofi, spesso messo in atto da più persone coordinate tra loro. L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di adottare maggiore prudenza, soprattutto in situazioni anomale.

Il consiglio, condiviso anche dalla vittima, è quello di non lasciare oggetti in vista all’interno dell’auto e di prestare attenzione in caso di guasti sospetti, mantenendo sempre alta la soglia di vigilanza.