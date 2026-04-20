Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri sulla spiaggia del Pozzallo, a Marina di Camerota, dove una turista americana di 51 anni è stata colta da un malore improvviso. La donna è caduta a terra, battendo la testa e riportando un trauma cranico.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con l’attivazione dell’eliambulanza che ha consentito il trasferimento rapido presso l’ospedale “Ruggi” di Salerno per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente, nonostante lo spavento, le condizioni della turista non destano particolari preoccupazioni e non sarebbe in pericolo di vita.