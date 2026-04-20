Gravissimo episodio nel capoluogo campano, dove i carabinieri hanno eseguito due arresti per violenza sessuale aggravata ai danni di una donna in condizioni di estrema fragilità.

Le indagini, coordinate dalla procura di Napoli, hanno portato in carcere un uomo di 32 anni e una donna di 33. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, una 59enne affetta da gravi disabilità fisiche e psichiche, sarebbe stata abusata mentre dormiva, approfittando della sua totale incapacità di difendersi.

A rendere ancora più inquietante la vicenda, il ruolo della complice: sarebbe stata proprio la 33enne, figlia della vittima, a consentire l’ingresso dell’uomo nell’abitazione e a riprendere le violenze con il cellulare.

A far emergere tutto è stata l’altra figlia della donna, che dopo aver scoperto i video ha denunciato l’accaduto ai carabinieri, consegnando anche il materiale agli inquirenti. La segnalazione, presentata lo scorso 22 marzo, ha dato il via agli accertamenti che hanno portato rapidamente all’identificazione dei responsabili, anche grazie a elementi come abbigliamento e tatuaggi visibili nelle registrazioni.

Oltre all’accusa di violenza sessuale aggravata, i due devono rispondere anche di minacce gravi: avrebbero infatti tentato di intimidire la donna che li aveva scoperti per spingerla a ritirare la denuncia.