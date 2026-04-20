A Nocera Superiore, nel quartiere di Pecorari, si è svolta l’alzata dei quadri dedicati ai Santi Patroni Maria SS. di Costantinopoli e San Pasquale Baylon, segnando l’avvio simbolico del periodo di preparazione alla festa religiosa.
Un momento molto partecipato dalla comunità locale, che tradizionalmente vive con forte coinvolgimento le celebrazioni patronali, considerate tra le più sentite dell’intero agro nocerino-sarnese.
Durante la celebrazione, Don Corrado Raffaele ha richiamato i fedeli a una riflessione sul significato autentico della fede e della comunità, sottolineando come il valore dell’amore debba prevalere su ogni forma di potere.
Con l’alzata dei quadri si apre ufficialmente il conto alla rovescia verso la festa, che si terrà tra meno di un mese e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario religioso locale. L’intero quartiere si prepara così a vivere giorni di devozione, tradizione e aggregazione.