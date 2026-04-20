Stato di incuria e potenziali rischi per la sicurezza stradale nella zona dell’Ospedale Tortora, a Pagani.

A denunciare la situazione è un cittadino che, transitando a piedi, ha notato condizioni critiche nelle aiuole spartitraffico e nella segnaletica all’incrocio tra via Olivella, via Fusco e via De Gasperi. In particolare, diversi elementi risultano divelti e dispersi sulla carreggiata, con possibili ripercussioni sulla sicurezza di automobilisti e pedoni.

Secondo quanto segnalato, il problema non sarebbe recente, ma presente da tempo senza che siano stati effettuati interventi di ripristino. Da qui l’appello alle autorità competenti affinché si proceda con verifiche e lavori di manutenzione.