Quattro liste e un progetto condiviso: continuità amministrativa tra risultati raggiunti e obiettivi ancora da completare

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Una coalizione civica per il secondo mandato

Pagani. Quattro liste civiche per sostenere la ricandidatura del sindaco Raffaele Maria De Prisco, detto Lello, in vista del secondo mandato amministrativo. La coalizione si presenta come un blocco compatto, con l’obiettivo dichiarato di proseguire il percorso avviato negli ultimi cinque anni.

“Quando ci si propone per rappresentare una comunità, bisogna scegliere da che parte realmente stare. Noi quella scelta l’abbiamo fatta da tempo, assumendocene fino in fondo la responsabilità: dalla parte di Pagani”, si legge nella nota politica diffusa dalla coalizione.

A sostenere il progetto sono le liste Passione per Pagani, Pagani al Centro, Coraggio e Temperanza per Pagani e Progetto Civico Italia.it Pagani Riparte, espressione — secondo quanto dichiarato — di un’alleanza che unisce competenze, esperienze e nuove energie.

I risultati rivendicati e il racconto dell’amministrazione

Nel documento emerge una linea chiara: rivendicare quanto fatto e rilanciare sull’azione amministrativa. “Ricostruire, perché quando ci siamo insediati abbiamo trovato non solo difficoltà evidenti, ma fondamenta compromesse”, sottolinea la coalizione, ricordando il contesto iniziale segnato dal dissesto finanziario e da una macchina amministrativa in difficoltà.

“Non abbiamo inseguito facili consensi né promesse irrealizzabili. Abbiamo fatto scelte difficili”, viene ribadito, evidenziando un approccio improntato alla responsabilità. Tra i risultati indicati figurano il risanamento dei conti, oltre cinquanta assunzioni, il rilancio dei servizi e il contrasto all’evasione.

Sul piano delle opere pubbliche, vengono citati interventi concreti: circa 30 strade rifatte, l’apertura dell’asilo nido comunale, il raddoppio delle risorse per le politiche sociali e nuovi investimenti sulle scuole, tra cui la riqualificazione della Manzoni e la realizzazione di una nuova struttura in via Taurano. A questi si aggiungono finanziamenti per oltre 20 milioni di euro destinati a infrastrutture, aree verdi e riqualificazione urbana.

I coordinatori e la sfida del completamento

A guidare le liste civiche sono figure radicate sul territorio: per Passione per Pagani e Pagani al Centro i coordinatori sono Gerardo Palladino, Alfonso Longobucco, Gaetano Cesarano e Augusto Pepe; per Coraggio e Temperanza per Pagani e Progetto Civico Italia.it Pagani Riparte i riferimenti sono Ciro Cosentino, Aniello Castiglione, Gerardo Violante e Ylenia Spina.

Una squadra che, secondo la coalizione, rappresenta la sintesi tra continuità e rinnovamento. “Oggi Pagani è una città più stabile, più credibile, più viva. Ma cinque anni non bastano. Il lavoro non è finito”, si legge nel documento.

Il messaggio politico è chiaro: trasformare il bilancio dell’amministrazione in una base di rilancio. “Questa squadra, oggi ancora più forte, è pronta a proseguire con la stessa determinazione. Completiamo l’opera insieme”, è l’appello finale.

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